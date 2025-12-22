Ричмонд
Танкер Bella 1 не дался перехвату, и тогда береговая охрана США устроила погоню

Нефтяной танкер Bella 1 сопротивлялся попытке перехвата в Карибском море. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на осведомлённых чиновников.

«Корабль не поддался высадке на борт (американских силовиков. — Прим. Life.ru) и продолжил движение», — отметил один из чиновников.

Другой охарактеризовал действия США как «активная погоня». Согласно публикации, танкер был внесён в санкционный список США в 2024 году из-за подозрений в поддержке шиитского движения «Ансар Алла» в Йемене. Инцидент произошёл в акватории Карибского моря, где американская береговая охрана пыталась остановить судно.

Танкер Bella 1 шёл под панамским флагом, но по данным Marinetraffic, последние рейсы судно выполняло под флагом Гайяны. Размеры судна превышают 330 метров в длину и 60 метров в ширину, оно было построено в 2002 году. Последний сигнал от судна поступил четыре дня назад в районе Малых Антильских островов.

Ранее сообщалось, что США перехватили ещё один нефтяной танкер, направлявшийся к побережью Венесуэлы. Судно Bella 1, шедшее под панамским флагом, пыталось войти в порт для погрузки сырья. Это уже третий случай после объявления морской блокады Венесуэлы. 10 декабря был задержан танкер Skipper, а 20 декабря — супертанкер Centuries с двумя миллионами баррелей нефти.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
