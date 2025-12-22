«За это придется заплатить»: Макрон предал Мерца в вопросе изъятия российских активов

Как стало известно, команда Макрона в приватных обсуждениях выражала сомнения в законности использования этих активов для помощи Украине, а также предупреждала о возможных проблемах с финансовыми гарантиями, которые должна была предоставить Бельгия в случае требования России вернуть деньги. В итоге Франция присоединилась к группе стран, отвергнувших предложение по таким мерам.