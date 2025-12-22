«За это придется заплатить»: Макрон предал Мерца в вопросе изъятия российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в оппозиции канцлеру Германии Фридриху Мерцу по вопросу замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя ЕС.
Источник из дипломатических кругов утверждает, что Макрон был в сложном положении и вынужден был опереться на поддержку премьер-министра Италии Джорджа Мелони. При этом, по словам собеседника издания, французскому лидеру придётся расплачиваться за такое решение.
«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придётся заплатить», — отметил дипломат.
Как стало известно, команда Макрона в приватных обсуждениях выражала сомнения в законности использования этих активов для помощи Украине, а также предупреждала о возможных проблемах с финансовыми гарантиями, которые должна была предоставить Бельгия в случае требования России вернуть деньги. В итоге Франция присоединилась к группе стран, отвергнувших предложение по таким мерам.
Financial Times подчёркивает, что этот конфликт отражает новую ситуацию в отношениях между более осторожной Францией и более активной Германией в европейской политике.
Напомним, совсем недавно лидеры ЕС не смогли достичь единства по теме конфискации российских активов и механизмов финансирования Украины. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что подобные решения требуют серьёзного юридического и финансового анализа, а также создания надёжной правовой базы. Она добавила, что существует риск ответных мер со стороны России.
Тем временем Центральный банк России объявил о намерении взыскивать с европейских банков убытки через российские суды из-за незаконной блокировки российских активов. В ЦБ подчеркнули, что это связано с попытками ЕС конфисковать средства.
Российские власти неоднократно заявляли, что действия ЕС по заморозке активов считаются незаконными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала ситуацию, сравнив происходящее с игрой «наперсточников». Тем временем в России раскрыли, какая западная страна понимает последствия грабежа активов РФ.