Ранее Греция присоединилась к программе PURL по закупке американского оружия для украинской армии. Афины с самого начала СВО активно помогали Киеву вооружением, но теперь под давлением США и НАТО официально вступили в коалицию по поставкам. Директор департамента МИД РФ Юрий Пилипсон назвал это особым цинизмом, так как Греция знает, что это оружие может использоваться против территорий, где исторически проживает греческая община. Дипломат также отметил, что 72% греков, согласно опросу, выступают за нейтралитет страны в украинском конфликте.