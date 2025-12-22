Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск на Украину

«Но я могу сказать, что некоторые европейские страны заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — рассказал Рютте в беседе с газетой.
В интервью генсек отметил, что для достижения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта необходимо три уровня гарантий от НАТО. Генсек резюмировал, что сейчас НАТО работает над объединением этих трех элементов.
По его словам, первый уровень включает в себя улучшение и поддержание отличного состояния армии Украины. Второй уровень — это создание «коалиции желающих» помогать стране в послевоенное время, возглавляемой Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Третий уровень гарантий подразумевает вовлеченность США: о желании участвовать в решении вопроса, по словам Рютте, президент США Дональд Трамп заявил в августе.
Госсекретарь США Марко Рубио 19 декабря отметил, что Соединенные Штаты не считают конфликт на Украине своим, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами. Он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует значительных усилий и массы времени.
В этот же день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что РФ готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы о гарантиях безопасности.