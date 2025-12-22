Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск на Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Евросоюза (ЕС) направить на Украину войска в случае нарушения Россией мирного договора. Об этом Рютте 21 декабря в интервью немецкой газете Bild.

Источник: Reuters

«Но я могу сказать, что некоторые европейские страны заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется», — рассказал Рютте в беседе с газетой.

В интервью генсек отметил, что для достижения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта необходимо три уровня гарантий от НАТО. Генсек резюмировал, что сейчас НАТО работает над объединением этих трех элементов.

По его словам, первый уровень включает в себя улучшение и поддержание отличного состояния армии Украины. Второй уровень — это создание «коалиции желающих» помогать стране в послевоенное время, возглавляемой Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Третий уровень гарантий подразумевает вовлеченность США: о желании участвовать в решении вопроса, по словам Рютте, президент США Дональд Трамп заявил в августе.

Госсекретарь США Марко Рубио 19 декабря отметил, что Соединенные Штаты не считают конфликт на Украине своим, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами. Он подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует значительных усилий и массы времени.

В этот же день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что РФ готова немедленно остановить боевые действия при выполнении условий Москвы о гарантиях безопасности.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше