Рютте назвал нарушение мира поводом для отправки войск на Украину

По его словам, первый уровень включает в себя улучшение и поддержание отличного состояния армии Украины. Второй уровень — это создание «коалиции желающих» помогать стране в послевоенное время, возглавляемой Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Третий уровень гарантий подразумевает вовлеченность США: о желании участвовать в решении вопроса, по словам Рютте, президент США Дональд Трамп заявил в августе.