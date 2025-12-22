Сергей Лавров провел более 20 встреч за два дня Форума Россия — Африка в Каире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за два дня работы на второй министерской конференции Форума Россия — Африка в Каире провёл более 20 встреч с африканскими коллегами. Эта информация опубликована в официальном Telegram -канале МИД России.
Как известно, встреча проходила 19 и 20 декабря и стала первым мероприятием подобного уровня, проведённым непосредственно на африканском континенте.
«За два напряженных дня работы российская делегация во главе с Сергеем Лавровым приняла участие в более чем 20 встречах и мероприятиях», — отмечается в тексте сообщения.
Глава МИД РФ провёл двусторонние переговоры с министрами иностранных дел и представителями из 18 африканских стран, включая Республику Конго, Бурунди, Танзанию, Ботсвану, Гамбию, Намибию, Экваториальную Гвинею, Того, Мавританию, Малави, Сейшельские острова, Руанду, Египет, Алжир, Зимбабве, Тунис, Южный Судан и страну в составе Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Особое значение имели ключевые встречи Лаврова с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, а также совместная пресс-конференция глав МИД России и Египта — Сергея Лаврова и Бадра Абдель Аты.
По итогам двух дней работы форума участники единогласно приняли совместное заявление, отражающее принятые решения и договорённости.
Ранее сообщалось, что Лавров выступил на форуме дважды. На Западе за выступлениями министра в Каире следили предельно внимательно.