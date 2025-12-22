Новогодние штрафы 2025−2026: за что могут оштрафовать в праздники

В Москве тишина действует с 23:00 до 7:00. Исключения для 31 декабря нет, штраф — до 2000 рублей. В Московской области в праздники вести себя аккуратно следует с 22:00 до 10:00, иначе есть риск нарваться на штраф до 4000 рублей. В Петербурге действует исключение только для запуска фейерверков до 4 утра, а громкая музыка, крики, петарды вне разрешённого времени — уже нарушение. За него полагается штраф до 3000 рублей. В Ростове-на-Дону режим тишины действует все дни с 23:00 до 7:00, за нарушение — штраф от 500 до 2000 рублей.