Новогодние штрафы 2025−2026: за что могут оштрафовать в праздники

Новогодние праздники — время салютов, ёлок и бесконечных соседских посиделок. Но вместе с праздничным настроением каждый декабрь всплывают одни и те же вопросы: какие новогодние штрафы 2025 будут действовать, что запрещено на Новый год, можно ли шуметь, где разрешено запускать фейерверки и действительно ли за украшения в подъезде теперь могут оштрафовать?
Разбираем по пунктам — из-за чего можно нарваться и как избежать неприятной встречи с полицией.
Штраф за украшения в подъезде: пожарная безопасность превыше всего.
Украшения в подъезде всегда казались милой традицией — до тех пор, пока МЧС не напомнило: любое нарушение пожарных требований трактуется как административное правонарушение. И в 2025 году в России ещё раз усилили внимание к общей безопасности.
Что нельзя вешать в подъезде.
Эксперты МЧС отмечают: любое украшение, которое мешает эвакуации или может загореться, является нарушением.
Под запретом:
• гирлянды на лестничных перилах и общих площадках;
• мишура и тканевые декорации возле электрощитов;
• напольные ёлки у входа или возле лифта;
• дверные украшения, уменьшающие ширину эвакуационного выхода;
• картонные конструкции и свечи;
• коляски, санки и велосипеды (они тоже считаются нарушением пожарной безопасности).
Формально такие конструкции относятся к препятствиям, из-за которых пожарные называют подъезд опасным.
Размер штрафов по КоАП РФ.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены следующие размеры штрафов:
• для физических лиц — до 15 000 рублей;
• для должностных лиц — до 20 000 рублей;
• для юридических лиц — от 150 000 рублей.
Именно поэтому «украшения в подъезде штраф» — один из самых популярных запросов декабря. И, как видим, риск действительно есть.
Фейерверки на Новый год: где и когда разрешено запускать.
Далеко не все понимают, что запуск фейерверков — не развлечение, а зона ответственности. Новогодние штрафы 2025 касаются прежде всего пиротехники, поскольку большинство нарушений происходит в первую ночь года.
Но Санкт-Петербург — единственное исключение. Там есть официально разрешённый промежуток: с 23:00 31 декабря до 4:00 1 января. В это время штраф за фейерверки в новогоднюю ночь не применяется, если запускать их на открытых площадках, вдали от жилых домов.
Но после 4:00 действует ответственность по статье о пожарной безопасности — штраф 5−15 тыс. рублей для граждан.
Большинство городов устанавливают локальные правила: запуск фейерверков разрешён только на специально выделенных площадках, в жилых кварталах, дворах и около подъездов запуск запрещён, а фейерверки без сертификатов — под прямым запретом.
Штраф за нарушение: 5−15 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч для организаций плюс возможная ответственность за повреждение имущества, если пиротехника причинила вред.
Можно ли шуметь в новогоднюю ночь? Правда о «законе о тишине».
Каждый год в сети появляется один и тот же миф: «в новогоднюю ночь шуметь можно — закон не действует». Но федерального правила не существует — тишину регулируют регионы. То есть правила в каждом субъекте свои, а «ночь амнистии» существует только там, где она прямо прописана. Во многих регионах её нет вовсе.
В Москве тишина действует с 23:00 до 7:00. Исключения для 31 декабря нет, штраф — до 2000 рублей. В Московской области в праздники вести себя аккуратно следует с 22:00 до 10:00, иначе есть риск нарваться на штраф до 4000 рублей. В Петербурге действует исключение только для запуска фейерверков до 4 утра, а громкая музыка, крики, петарды вне разрешённого времени — уже нарушение. За него полагается штраф до 3000 рублей. В Ростове-на-Дону режим тишины действует все дни с 23:00 до 7:00, за нарушение — штраф от 500 до 2000 рублей.
Полиция чаще всего реагирует по жалобе. И если соседи позвонили, протокол по статье о мелком хулиганстве вполне возможен.
Мелкое хулиганство и жалобы соседей: когда праздник становится правонарушением.
Новогодние праздники — период пика вызовов полиции за шум. Умеренное веселье редко заканчивается штрафом, но если соседи жалуются на громкую музыку, хлопки петард или драки в подъезде, можно попасть под мелкое хулиганство (штраф до 1500 рублей), нарушение общественного порядка (штраф до 2000 рублей), штраф за нарушение тишины — по региональному закону. Если в компании есть несовершеннолетние, полиция вправе вызвать родителей.
Другие новогодние «ловушки»: коляски, самодельные гирлянды, алкоголь.
Мало кто знает, что многие привычные вещи тоже считаются нарушением. Так, даже вне праздников запрещено хранить в подъезде коляски, санки, велосипеды, самокаты — они загромождают пути эвакуации. Штраф за нарушение — до 15 000 рублей.
Самодельная гирлянда — частая причина коротких замыканий. Если она ещё и с оголёнными проводами — это уже нарушение пожарной безопасности.
Также во многих регионах запрещено распивать алкоголь на улице, в том числе в новогоднюю ночь. Штраф — до 1500 рублей.
Как избежать штрафов: пять правил спокойного праздника.
Не украшайте подъезд без согласования с управляющей компанией и всеми жильцамиФейерверки запускайте только на открытых пространствах и в отведённом местеУчитывайте региональный закон о тишине — исключение действует не вездеНе оставляйте вещи в подъезде — это приравнивается к нарушению пожарной безопасностиНе используйте самодельную пиротехнику и сомнительные гирлянды — можете пострадать сами.
Что делать, если уже выписали штраф: порядок обжалования.
Если протокол составлен, но вы считаете его неправомерным, можно подать жалобу через отдел полиции или напрямую в суд, обязательно приложив фото- и видеоматериалы, свидетельские показания. Срок — 10 суток со дня вынесения постановления.