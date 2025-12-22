Ричмонд
Орбан заявил, что европейские санкции сокрушили экономику ЕС, а не России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские санкции против России обернулись тяжёлыми последствиями для самой Европы, а не для российской экономики.

В своём сообщении в социальной сети X он отметил, что Брюссель обещал «сокрушить Россию», но вместо этого санкции привели к резкому росту цен на энергоносители, падению конкурентоспособности и отставанию Европы.

Орбан подчеркнул, что такая ситуация является ценой ошибочных решений, и призвал к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а не к дальнейшей эскалации.

Ранее сообщалось, что Орбан назвал тех, кто хочет продолжения конфликта на Украине.

