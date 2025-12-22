Санкции Европы против РФ сокрушили не российскую, а европейскую экономику. Такое мнение выказал в воскресенье, 21 декабря, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
— Брюссель обещал, что санкции сокрушат Российскую Федерацию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений. Нужны переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а не эскалация, — написал он на странице в социальной сети X.
16 декабря министр инфраструктуры и транспорта, вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался, что 19 пакетов санкций против России ослабили не ее экономику, а европейскую.
Он отметил, что ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось «поставить на колени Москву», и выразил сомнение в том, что это удастся сделать нынешним европейским лидерам.
6 декабря на заседании Генеральной ассамблеи ООН МИД РФ озвучил заявление, в котором говорится, что с 2022 года экономика европейских стран понесла убытки до 1,6 триллиона евро в результате введения антироссийских санкций против.