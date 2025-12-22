— Брюссель обещал, что санкции сокрушат Российскую Федерацию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений. Нужны переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а не эскалация, — написал он на странице в социальной сети X.