Очередь из сотен автомобилей скопилась на границе Украины и Польши

В публикации отмечается, что наиболее сложная обстановка наблюдается на пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». В подтверждение приводятся видеокадры, снятые в ночное время, на которых видны протяжённые линии из различного транспорта.
За последние 24 часа границу пересекли почти 67 тысяч человек. При этом, как уточняет издание, количество въехавших на территорию Украины приблизительно на 3,5 тысячи человек превысило число выехавших.
Ранее Совмин Белоруссии обязал грузовики, въезжающие из Латвии, Литвы и Польши, использовать навигационные пломбы. Без них движение по территории республики теперь запрещено. Требование распространяется не только на фуры с грузом, но и на порожние транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в странах Евросоюза. Пломбы должны устанавливать на грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, если те нарушают правила перемещения по территории Белоруссии.
