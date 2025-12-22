Очередь из сотен автомобилей скопилась на границе Украины и Польши

Ранее Совмин Белоруссии обязал грузовики, въезжающие из Латвии, Литвы и Польши, использовать навигационные пломбы. Без них движение по территории республики теперь запрещено. Требование распространяется не только на фуры с грузом, но и на порожние транспортные средства международной перевозки, зарегистрированные в странах Евросоюза. Пломбы должны устанавливать на грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, если те нарушают правила перемещения по территории Белоруссии.