Истребитель ВВС США перехватил самолёт около резиденции Трампа во Флориде

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолёт, который вошёл в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — сказано в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети X.
Ранее Минобороны РФ сообщило о плановом полёте российских бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря. Полёт осуществлялся в рамках международных правил. Экипажи истребителей Су-35С и Су-27 обеспечивали сопровождение. Экипажи дальней авиации регулярно выполняют продолжительные (более пяти часов) полёты над обширными нейтральными территориями, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, а также над акваториями Балтийского и Чёрного морей.
