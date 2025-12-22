Истребитель ВВС США перехватил самолёт около резиденции Трампа во Флориде

Ранее Минобороны РФ сообщило о плановом полёте российских бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Чёрного моря. Полёт осуществлялся в рамках международных правил. Экипажи истребителей Су-35С и Су-27 обеспечивали сопровождение. Экипажи дальней авиации регулярно выполняют продолжительные (более пяти часов) полёты над обширными нейтральными территориями, включая Арктику, Северную Атлантику, Тихий океан, а также над акваториями Балтийского и Чёрного морей.