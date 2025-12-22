Пушков назвал бесперспективными огромные затраты ЕС на помощь Украине

«Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учётом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушкова.
Он также уточнил, что противостояние на Украине для европейского сообщества является заведомо проигрышным.
Политик добавил, что руководители Евросоюза, вероятно, рассматривают свой пакет помощи как громкий ответ президенту США Дональду Трампу. Последний, как констатировал Пушков, ищет пути урегулирования кризиса и фактически исключил европейских партнёров из своих переговоров с Москвой.
Ранее Life.ru писал, что после утверждения Европейским союзом масштабного пакета финансовой поддержки Украине на 90 миллиардов евро значительно увеличилась активность немецкой военно-транспортной авиации. Самолёты Германии начали интенсивно перебрасывать грузы на стратегическую логистическую базу Североатлантического альянса, расположенную в польском городе Жешув.
