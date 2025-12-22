Ричмонд
Минюст США удалил 16 файлов в деле Эпштейна ради защиты жертв

Минюст США удалил 16 файлов по делу Джеффри Эпштейна ради защиты конфиденциальности пострадавших, утверждает в эфире NBC заместитель генпрокурора Тодд Бланш. По его словам, материалы могут вновь опубликовать, но с предварительной цензурой.

Источник: Life.ru

Бланш пояснил, что фотографии были убраны после решения суда в Нью-Йорке, который обязал учитывать мнение жертв и организаций, защищающих их права. В случае необходимости ведомство готово заретушировать лица и другую чувствительную информацию, после чего файлы вновь будут повторно опубликованы.

Заместитель генпрокурора также добавил, что американскому лидеру Дональду Трампу «нечего скрывать». Таким образом, как утверждается, у хозяина Белого дома нет причин ограничивать доступ к документам.

Напомним, Министерство юстиции удалило по меньшей мере 16 файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, с общедоступного веб-сайта менее чем через сутки после их публикации. Среди исчезнувших материалов была фотография президента Дональда Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, а также изображения картин с обнажёнными женщинами и снимки, на которых личные вещи Эпштейна размещены на полках и в ящиках.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
