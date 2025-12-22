Минюст США удалил 16 файлов в деле Эпштейна ради защиты жертв

Напомним, Министерство юстиции удалило по меньшей мере 16 файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, с общедоступного веб-сайта менее чем через сутки после их публикации. Среди исчезнувших материалов была фотография президента Дональда Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл, а также изображения картин с обнажёнными женщинами и снимки, на которых личные вещи Эпштейна размещены на полках и в ящиках.