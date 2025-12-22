«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители взлетели, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстаёт. Такова цена неправильных решений. Нужны переговоры, а не эскалация конфликта», — пишет Орбан.
А ранее Виктор Орбан заявил, что отдельные лица в Европе заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Он указал на политиков и экономические группы, которые делают ставку на военный исход. По его словам, это производители оружия и банкиры. Орбан подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно узкому кругу участников. Он дал понять, что Европа нуждается в ином политическом курсе и более прагматичных решениях.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.