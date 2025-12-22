Орбан сообщил, что антироссийские санкции сокрушили Европу, а не Москву

А ранее Виктор Орбан заявил, что отдельные лица в Европе заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Он указал на политиков и экономические группы, которые делают ставку на военный исход. По его словам, это производители оружия и банкиры. Орбан подчеркнул, что затягивание конфликта выгодно узкому кругу участников. Он дал понять, что Европа нуждается в ином политическом курсе и более прагматичных решениях.