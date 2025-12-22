Ричмонд
Уиткофф и Умеров опубликовали один и тот же текст после переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров разместили в социальных сетях практически идентичные заявления по итогам встреч в Майами.

Источник: Life.ru

В них сообщается, что в состав американской делегации, помимо самого Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, вошёл сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К консультациям также присоединились советники по национальной безопасности ведущих стран Европейского союза для выработки единого стратегического подхода Украины, США и ЕС.

Кроме того, в рамках двустороннего формата прошло отдельное обсуждение четырёх ключевых документов. Речь идёт о дальнейшей проработке плана из 20 пунктов, согласовании позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, по американским гарантиям безопасности для Украины, а также о плане экономического развития.

Как отметил Уиткофф, особое внимание было уделено срокам и последовательности дальнейших шагов. Он подчеркнул, что мир должен стать не просто прекращением боевых действий, а прочной основой для стабильного будущего. Спецпосланник также заявил о продолжении тесной координации с партнёрами на следующих этапах этой работы.

Рустем Умеров добавил, что Украина высоко ценит поддержку Соединённых Штатов и также рассчитывает на дальнейшую координацию.

Ранее Life.ru писал, что второй день переговоров в Майами, посвященных украинскому урегулированию, открылся прибытием российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Он присоединился к американским коллегам — спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю главы государства Джареду Кушнеру — на той же площадке, где проходили предыдущие обсуждения. Дмитриев называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. По его словам, диалог рассчитан на несколько дней и включает отдельные раунды обсуждений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

