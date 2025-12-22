В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод

В поселке Волна Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Уточняется, что инцидент произошел в Темрюкском районе во время атаки беспилотников. Возникшее возгорание охватило площадь около 100 квадратных метров, на место оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, которые приступили к ликвидации пожара.
По информации оперативного штаба, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее российские средства противовоздушной обороны в вечернее время отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.