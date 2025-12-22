Ричмонд
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трубопровод

Обломки БПЛА повредили трубопровод одного из терминалов в поселке Волна Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Волна Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата был поврежден трубопровод на одном из терминалов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Уточняется, что инцидент произошел в Темрюкском районе во время атаки беспилотников. Возникшее возгорание охватило площадь около 100 квадратных метров, на место оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, которые приступили к ликвидации пожара.

По информации оперативного штаба, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее российские средства противовоздушной обороны в вечернее время отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше