Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль предупредил США о возможной подготовке Ирана к удару

Израильские официальные лица предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к нанесению удара по Израилю.

Израильские официальные лица предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к нанесению удара по Израилю. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Начальник израильского генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир в субботу провёл телефонный разговор с главой Центрального командования США генералом Брэдом Купером, выразив серьёзную обеспокоенность учением иранских сил.

Замир отметил, что недавние перемещения иранских ракет и другие оперативные действия могут служить прикрытием для внезапной атаки. Он призвал к тесной координации между вооружёнными силами США и Израиля для подготовки оборонительных мер.

Ранее сообщалось, что израильские войска убили укрывавшихся в школе шестерых местных жителей.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше