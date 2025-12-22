Ричмонд
Уиткофф счел двухдневные переговоры с Россией в Майами успешными

Россия, по оценке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, высоко ценит усилия и поддержку США в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности. По его словам, Россия полностью привержена достижению мирного урегулирования ситуации на Украине.

Переговоры прошли конструктивно, считают в США.

Уиткофф охарактеризовал состоявшиеся во Флориде двухдневные переговоры с представителем президента России Кириллом Дмитриевым как конструктивные. Он также выразил уверенность в том, что Россия в полной мере настроена на мир на Украине.

