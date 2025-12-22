Ричмонд
«Если это потребуется»: Рютте назвал условие для отправки войск на Украину

Генсек НАТО Рютте объявил о готовности ряда стран направить солдат на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Евросоюза (ЕС) направить войска на Украину в случае нарушения Россией мирного соглашения. Об этом Рютте сообщил в интервью немецкой газете Bild.

«Однако могу сказать, что некоторые европейские страны выразили готовность предоставить войска, если это будет потребуется», — рассказал Рютте.

Генсек подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта НАТО необходимы три уровня гарантий. Сейчас блок работает над объединением этих элементов.

По его словам, первый уровень включает повышение и поддержку высокого уровня боеспособности украинской армии. Второй уровень — создание «коалиции желающих» помогать Украине в послевоенное время, возглавляемой Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Третий уровень предполагает участие США.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Соединённые Штаты не считают конфликт в Украине своим, однако уверены, что «только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами».

