«Если это потребуется»: Рютте назвал условие для отправки войск на Украину

«Однако могу сказать, что некоторые европейские страны выразили готовность предоставить войска, если это будет потребуется», — рассказал Рютте.
Генсек подчеркнул, что для обеспечения безопасности Украины и недопущения возобновления конфликта НАТО необходимы три уровня гарантий. Сейчас блок работает над объединением этих элементов.
По его словам, первый уровень включает повышение и поддержку высокого уровня боеспособности украинской армии. Второй уровень — создание «коалиции желающих» помогать Украине в послевоенное время, возглавляемой Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Третий уровень предполагает участие США.
Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Соединённые Штаты не считают конфликт в Украине своим, однако уверены, что «только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами».