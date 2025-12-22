Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили об отсутствии планов о проведении новой встречи по раздражителям

Россия и Соединённые Штаты так и не договорились об организации новой встречи по нормализации двусторонних отношений. Такой информацией делится газета «Известия», ссылаясь на источник в российском посольстве в Вашингтоне.

Источник: Life.ru

«США рассматривают канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для переговоров по стабилизации работы наших представительств. В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано», — заявили в дипмиссии.

С начала текущего года Россия и США провели два раунда переговоров, направленных на урегулирование так называемых раздражителей в двусторонних отношениях.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что идея проведения трёхсторонней встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась и не находится в стадии проработки. Он подчеркнул, что на данный момент никто не выдвигал серьёзных предложений по организации такого мероприятия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше