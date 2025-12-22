В США заявили об отсутствии планов о проведении новой встречи по раздражителям

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что идея проведения трёхсторонней встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась и не находится в стадии проработки. Он подчеркнул, что на данный момент никто не выдвигал серьёзных предложений по организации такого мероприятия.