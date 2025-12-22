В США заявили об отсутствии планов о проведении новой встречи по раздражителям

«США рассматривают канал двусторонних операций как конструктивную и постоянно действующую площадку для переговоров по стабилизации работы наших представительств. В настоящее время никаких предстоящих переговоров в таком формате не запланировано», — заявили в дипмиссии.
С начала текущего года Россия и США провели два раунда переговоров, направленных на урегулирование так называемых раздражителей в двусторонних отношениях.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что идея проведения трёхсторонней встречи между представителями Москвы, Вашингтона и Киева пока не обсуждалась и не находится в стадии проработки. Он подчеркнул, что на данный момент никто не выдвигал серьёзных предложений по организации такого мероприятия.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.