Уиткофф уверен в желании России завершить конфликт на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что власти России в полной мере настроены на завершение российско-украинского конфликта. Ранее Уиткофф заявлял, что власти Украины также привержены достижению устойчивого мира.

Источник: Reuters

«За последние два дня во Флориде спецпредставитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана», — написал спецпосланник в соцсети X. По его словам, Москва высоко ценит усилия и поддержку США в урегулировании конфликта.

Переговоры Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во Флориде проходили 20 и 21 декабря. До этого американская сторона провела несколько встреч с украинскими чиновниками.

