Уиткофф оценил двухдневные переговоры с Дмитриевым

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым как продуктивные и конструктивные.
В своём сообщении в социальной сети X он отметил, что за последние два дня во Флориде Дмитриев провёл встречи с американской делегацией, направленные на продвижение мирного плана президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
Напомним, что Уиткофф заявил о ключевых задачах в рамках урегулирования конфликта в Украине, среди которых прекращение боевых действий и обеспечение гарантированной безопасности.
Ранее Ушаков заявил, что РФ изучит сигналы от Европы и Киева по итогам переговоров в США.
