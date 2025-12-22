Ричмонд
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными и продуктивными

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Об этом Уиткофф написал в социальной сети X.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провёл продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», — уточнил спецпосланник Дональда Трампа.

Ранее Дмитриев одной фразой оценил попытки сорвать переговоры по Украине в Майами. По его словам, попытки сорвать российско-американские консультации не повлияли на ход диалога в Майами. Напомним, Кирилл Дмитриев называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. Он информировал, что встречи проходят с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, диалог рассчитан на несколько дней и включает отдельные раунды обсуждений. Также Дмитриев заявлял о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

