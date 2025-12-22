Ричмонд
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол

ЖЕНЕВА, 22 дек — РИА Новости. Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, швейцарского нейтралитета больше нет, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Источник: © РИА Новости

«За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого “военного шенгена” под эгидой ЕС и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», — заявил дипломат.

По его словам, это не соответствует заявлениям Швейцарии о том, что она по-прежнему продолжает быть нейтральной стороной.

«Возникает вопрос: насколько всё это соотносится с регулярными заверениями швейцарских властей о якобы неизменности “швейцарского нейтралитета”? Впрочем, Россия для себя уже давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации. Нейтралитета Швейцарии, как неоднократно отмечали российские официальные представители, как такового больше нет», — заключил он.

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.

