Вэнс: администрация Трампа ставит помощь пенсионерам в США выше Украины

Вице-президент США отметил, что американские власти отменяют налоги на выплаты по соцобеспечению пенсионеров.

Источник: Аргументы и факты

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа отдаёт предпочтение помощи пожилым американцам перед финансовой поддержкой киевского режима, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он уточнил, что власти Соединённых Штатов, в частности, аннулируют налоги на выплаты по социальному обеспечению пенсионеров.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину», — сказал вице-президент в ходе речи на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

Напомним, 1 декабря Дональд Трамп заявил, что США якобы больше не участвуют в украинском конфликте с точки зрения финансирования. Американский лидер подверг критике своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, направил 350 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе большую сумму наличных и существенное количество военной техники.

8 декабря газета Politico со ссылкой на дипломата из ЕС написала, что США уменьшат объемы поддержки киевского режима после выплаты последних траншей кредита G7 («Большая семёрка»), который был одобрен указанным объединением в 2024 году. Уточнялось, что речь идёт о примерно 50 миллиардах долларов.

