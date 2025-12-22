Вэнс: администрация Трампа ставит помощь пенсионерам в США выше Украины

Администрация главы Белого дома Дональда Трампа отдаёт предпочтение помощи пожилым американцам перед финансовой поддержкой киевского режима, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он уточнил, что власти Соединённых Штатов, в частности, аннулируют налоги на выплаты по социальному обеспечению пенсионеров.
«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину», — сказал вице-президент в ходе речи на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Напомним, 1 декабря Дональд Трамп заявил, что США якобы больше не участвуют в украинском конфликте с точки зрения финансирования. Американский лидер подверг критике своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, направил 350 миллиардов долларов на помощь Украине, в том числе большую сумму наличных и существенное количество военной техники.