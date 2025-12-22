Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф уверен, что Россия в полной мере настроена на мир на Украине

Спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф выразил уверенность в полной нацеленности России на урегулирование ситуации на Украине. Об этом он сообщил в соцсети X по итогам встреч с представителем президента РФ, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в Майами.

Источник: Life.ru

«Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине», — написал Уиткофф.

Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными и продуктивными. Напомним, сам глава РФПИ также называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. Он информировал, что встречи проходят с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. По его словам, диалог рассчитан на несколько дней и включает отдельные раунды обсуждений. Также Дмитриев заявлял о существовании на Западе организованной информационной кампании, направленной на срыв возможного мирного плана по Украине. Он отмечал, что такие действия, по его мнению, связаны с интересами отдельных политических и экономических групп и несут риски дальнейшей эскалации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше