Переговоры американской делегации с главой РФПИ, специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым прошли продуктивно и конструктивно. Так оценил ход переговоров спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Об этом он написал в социальной сети Х.
«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», — сообщил Уиткофф.
В то же время Кирилл Дмитриев подчеркнул, что разжигатели вооруженного конфликта на Украине не смогли помешать переговорам представителей России и США по урегулированию, которые прошли в Майами 21 декабря.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на три группы, которые, по его мнению, ратуют за продолжение украинского конфликта. По словам Орбана, активно мешают мирному урегулированию представители военно-промышленного сектора, а также ряд банкиров и политиков.