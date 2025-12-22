Ричмонд
Уиткофф назвал продуктивными консультации РФ и США по Украине во Флориде

Спецпосланник президента США оценил ход переговоров с Кириллом Дмитриевым.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры американской делегации с главой РФПИ, специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым прошли продуктивно и конструктивно. Так оценил ход переговоров спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Об этом он написал в социальной сети Х.

«За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», — сообщил Уиткофф.

В то же время Кирилл Дмитриев подчеркнул, что разжигатели вооруженного конфликта на Украине не смогли помешать переговорам представителей России и США по урегулированию, которые прошли в Майами 21 декабря.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на три группы, которые, по его мнению, ратуют за продолжение украинского конфликта. По словам Орбана, активно мешают мирному урегулированию представители военно-промышленного сектора, а также ряд банкиров и политиков.

