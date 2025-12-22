За время форума в Каире Сергей Лавров принял участие в более чем 20 встречах

Ранее Лавров процитировал третий закон Ньютона, реагируя на санкции Евросоюза и США в отношении России и Африки. По его словам, на каждое действие найдётся противодействие. Это и закон физики, и закон политики, и дипломатии. Лавров отметил, что тема санкций США и ЕС на форуме подробно не обсуждалась. Он добавил, что российская сторона сосредоточена на согласовании рабочих механизмов, которые обеспечат торгово-экономические связи и сделают их независимыми от действий, нарушающих международное право.