Вэнс: поддержка пенсионеров для властей США важнее помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа ставит финансирование американских пенсионеров выше предоставления помощи Украине.

Источник: Reuters

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину», — сказал Вэнс на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

Власти США объявляли о прекращении прямого бюджетного финансирования Украины. В июле президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о создании «Списка приоритетных потребностей Украины». Согласно схеме, европейские союзники Киева и Канада выкупают вооружения из запасов США для последующей передачи Украине.

