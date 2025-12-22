Умеров и Уиткофф опубликовали одинаковые посты после переговоров в Майами

По итогам переговоров в Майами, состоявшихся между специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, оба официальных лица разместили на своих страницах в социальной сети X идентичные заявления.
В своих сообщениях представители отметили, что в ходе отдельной американо-украинской встречи сторонами были детально рассмотрены четыре ключевых документа. Эти материалы включали в себя обсуждение мирного плана, состоящего из двадцати пунктов, вопросов предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Соединённых Штатов, а также стратегии развития «экономики и процветания».
Особый акцент в ходе дискуссии был сделан на определении конкретных сроков и логической последовательности предстоящих шагов по реализации этих инициатив.
Ранее сообщалось, что Уиткофф оценил двухдневные переговоры с Дмитриевым.
