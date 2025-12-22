Ричмонд
Бюджет приняли только после драки: В Турции депутаты устроили постасовку

Депутаты подрались на заседании по принятию бюджета Турции.

Источник: Комсомольская правда

В Турции две группы депутатов подрались во время заседания, на котором шло голосование за новый бюджет страны. Историю рассказывание издание Haberler. Сообщается, что в драке участвовали депутаты от правящей Партии справедливости и оппозиционной Республиканской народной партии.

«После голосования напряжение между депутатами от Партии справедливости и развития и депутатами от Республиканской народной партии возросло. Словесная перепалка быстро переросла в драку», — сказано в публикации.

Сообщается, что другим депутатам пришлось разнимать дерущихся. После этого законопроект был принят.

Накануне депутаты устроили массовую драку на заседании конгресса в Мехико, при этом несколько человек получили травмы.

Как депутаты после словесной перепалки устроили драку в парламенте Болгарии и заблокировали доступ к трибунам, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем в украинской Раде нардеп Тарута подрался с нардепом Безуглой прямо в зале заседаний. Потасовка произошла из-за предложения отправить главкома ВСУ Сырского в отставку.