Финансирование Евросоюзом киевского режима не имеет перспектив и ухудшает положение ЕС в мире, заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков.
«Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что украинский конфликт становится безвыходным для Евросоюза. По словам Пушкова, американский президент Дональд Трамп фактически исключил европейские страны из переговоров с Россией.
Сенатор отметил, что лидеры Евросоюза хотят ответить главе Белого дома выделением нового транша финансовой помощи.
Напомним, 18 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта проинформировал, что участники саммита ЕС договорились выделить Украине 90 млрд евро на двухлетний период. При этом в официальном сообщении не раскрывались детали об источниках финансирования.
Немецкая газета Tagesspiegel, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Брюсселе, написала, что поддержка Украины на сумму 90 млрд евро будет ежегодно обходиться странам ЕС, которые участвуют в этом механизме, приблизительно в 3 миллиарда евро.