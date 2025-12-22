Ричмонд
Умеров и Уиткофф после встреч в Майами опубликовали одинаковые посты

Уиткофф подчеркнул, что переговоры в Майами с Дмитриевым прошли продуктивно.

Источник: Комсомольская правда

В Сети одновременно появились идентичные сообщения о результатах консультаций в Майами от секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности дальнейших шагов», — написали главы делегаций в соцсети Х.

Отмечается, что в переговорах приняли участие советники по национальной безопасности из нескольких стран Евросоюза для согласования единой стратегической позиции Украины, США и ЕС.

В ходе консультаций подробно рассмотрели четыре ключевых документа, входящих в 20-пунктный мирный план, а также согласовали позиции по гарантиям безопасности. Стивен Уиткофф подчеркнул, что двухдневные переговоры в Майами с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым прошли продуктивно и конструктивно, направленные на продвижение мирного плана по Украине.

Ранее KP.RU писал, что Дмитриев 20 декабря прилетел в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером по Украине. При этом кортеж спецпредставителя президента РФ сразу же из аэропорта направился к месту переговоров.

