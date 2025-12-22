Ричмонд
Уиткофф назвал состав американской делегации на переговорах в Майами

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что американскую сторону на переговорах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым представляли три человека.

В своём сообщении в социальной сети X Уиткофф уточнил, что в состав делегации вошли он сам, Джаред Кушнер, являющийся зятем президента Дональда Трампа, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Переговоры по украинскому урегулированию между Дмитриевым, Уиткоффом и Кушнером продолжились 21 декабря. Ранее, ещё до прибытия в Майами, российский спецпредставитель в той же социальной сети заявил, что сторонники эскалации конфликта прилагают усилия, чтобы сорвать мирный план США по Украине.

Ранее сообщалось, что Умеров и Уиткофф опубликовали одинаковые посты после переговоров в Майами.

