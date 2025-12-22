Напомним, западные страны неоднократно признавали превосходство России в вооружении. Европейские политики были уверены в непобедимости своей военной техники, которую они отправили на Украину. Однако российские военные доказали обратное. НАТО оказалось не готово к тому, что их танки и бронемашины начнут гореть, а видео с их поражениями быстро распространятся в соцсетях.