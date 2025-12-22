Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США оценили военные возможности НАТО и России

Подполковник Дэвис: НАТО полностью уступает России в вопросе вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал военные возможности НАТО и России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.

Он сравнил вооружённые силы НАТО и России, подчеркнув явное преимущество Москвы. По его словам, Россия расходует ракеты и боеприпасы значительно медленнее, тогда как Запад истощает свои ресурсы на фоне продолжающегося конфликта в Украине. В связи с этим, НАТО уступает России в вопросе оснащения военной техникой и вооружением.

«И в случае столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень», — рассказал Дэвис.

При этом, с его слов, Западу придётся перейти на режим экстренного снабжения, что займёт как минимум один-два года, однако это не изменит ситуацию в пользу НАТО.

Напомним, западные страны неоднократно признавали превосходство России в вооружении. Европейские политики были уверены в непобедимости своей военной техники, которую они отправили на Украину. Однако российские военные доказали обратное. НАТО оказалось не готово к тому, что их танки и бронемашины начнут гореть, а видео с их поражениями быстро распространятся в соцсетях.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше