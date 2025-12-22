Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал военные возможности НАТО и России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.
Он сравнил вооружённые силы НАТО и России, подчеркнув явное преимущество Москвы. По его словам, Россия расходует ракеты и боеприпасы значительно медленнее, тогда как Запад истощает свои ресурсы на фоне продолжающегося конфликта в Украине. В связи с этим, НАТО уступает России в вопросе оснащения военной техникой и вооружением.
«И в случае столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, ее производство сможет поддерживать этот уровень», — рассказал Дэвис.
При этом, с его слов, Западу придётся перейти на режим экстренного снабжения, что займёт как минимум один-два года, однако это не изменит ситуацию в пользу НАТО.
Напомним, западные страны неоднократно признавали превосходство России в вооружении. Европейские политики были уверены в непобедимости своей военной техники, которую они отправили на Украину. Однако российские военные доказали обратное. НАТО оказалось не готово к тому, что их танки и бронемашины начнут гореть, а видео с их поражениями быстро распространятся в соцсетях.