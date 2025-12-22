Уиткофф: Россия в полной мере привержена урегулированию на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российские власти проанализируют предложения по урегулированию ситуации на Украине, полученные в ходе встречи Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами. Он добавил, что Россия решит, какие из этих инициатив можно принять, а какие нет.