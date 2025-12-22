Уиткофф: Россия в полной мере привержена урегулированию на Украине

Россия в полной мере настроена на достижение урегулирования украинского конфликта, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
«Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине», — написал он на своей странице в социальной сети X* по итогам переговоров в Майами в американском штате Флорида.
Напомним, 20 и 21 декабря в США состоялись консультации, в которых участвовали Стив Уиткофф, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник американской администрации Джош Грюнбаум.
Ранее Кирилл Дмитриев, комментируя переговоры в Майами, заявил, что разжигатели конфликта не смогли помешать переговорам России и США. Глава РФПИ также подчёркивал, что консультации проходят в конструктивном ключе.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что российские власти проанализируют предложения по урегулированию ситуации на Украине, полученные в ходе встречи Кирилла Дмитриева с представителями США в Майами. Он добавил, что Россия решит, какие из этих инициатив можно принять, а какие нет.
