Уиткофф: Россия высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта

«Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединённых Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности», — написал Уиткофф.
Ранее Уиткофф назвал встречи с Дмитриевым продуктивными и конструктивными. Он также выразил уверенность в полной нацеленности России на урегулирование ситуации на Украине. Сам глава РФПИ также называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. Он информировал, что встречи проходят с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.
