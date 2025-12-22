Ричмонд
Уиткофф: Россия высоко ценит усилия США по урегулированию конфликта

Москва положительно оценивает действия Вашингтона, направленные на урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в соцсети X по итогам встреч с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Источник: Life.ru

«Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединённых Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности», — написал Уиткофф.

Ранее Уиткофф назвал встречи с Дмитриевым продуктивными и конструктивными. Он также выразил уверенность в полной нацеленности России на урегулирование ситуации на Украине. Сам глава РФПИ также называл переговоры по украинскому урегулированию в Майами конструктивными. Он информировал, что встречи проходят с участием спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

