Трамп договорится с РФ, игнорируя требования Зеленского и ЕС, заявили в США

Согласно заявлению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, президент США Дональд Трамп может пойти на восстановление отношений с Россией, приняв решение вести прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Согласно заявлению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, президент США Дональд Трамп может пойти на восстановление отношений с Россией, приняв решение вести прямые переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По мнению эксперта, Вашингтон готов при этом отодвинуть на второй план позиции украинского лидера Владимира Зеленского и европейских союзников в вопросах урегулирования конфликта. Макговерн охарактеризовал текущий процесс как «фарс», в рамках которого США формально выслушивают европейские мнения, но в конечном счёте, игнорируя их, будут выстраивать диалог напрямую с Москвой.

Он связывает такой возможный внешнеполитический поворот с серьёзной заинтересованностью Вашингтона в нормализации отношений с Кремлем, что, по его словам, находит отражение в обновлённой американской стратегии национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Уиткофф назвал состав американской делегации на переговорах в Майами.

