«Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — говорится в публикации.
Автор статьи отмечает, что стиль руководства фон дер Ляйен, который можно охарактеризовать как высокомерный, демонстративный, не терпящий возражений и негибкий, плохо сочетается с принципами функционирования Европейского союза. Несмотря на раздражение в Брюсселе, ЕС продолжает действовать в рамках договоров, принципа единогласия и с учётом национальных бюджетов стран-участниц.
Напомним, что Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. Однако в Германии заявили, что выделенный Киеву кредит может не покрыть всех её финансовых потребностей. Это означает, что Евросоюзу в скором времени снова придётся решать вопрос о дополнительной финансовой поддержке.
