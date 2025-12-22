Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили об унизительном провале плана ЕК по конфискации активов РФ

Неудавшаяся попытка реализовать план по конфискации российских активов обернулась для Еврокомиссии и её председателя Урсулы фон дер Ляйен серьёзным и болезненным стратегическим поражением. Такая оценка приводится в материале издания The European Conservative.

Источник: Life.ru

«Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что стиль руководства фон дер Ляйен, который можно охарактеризовать как высокомерный, демонстративный, не терпящий возражений и негибкий, плохо сочетается с принципами функционирования Европейского союза. Несмотря на раздражение в Брюсселе, ЕС продолжает действовать в рамках договоров, принципа единогласия и с учётом национальных бюджетов стран-участниц.

Напомним, что Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине. Однако в Германии заявили, что выделенный Киеву кредит может не покрыть всех её финансовых потребностей. Это означает, что Евросоюзу в скором времени снова придётся решать вопрос о дополнительной финансовой поддержке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше