Стал известен владелец танкера Bella 1, остановленного США в Карибском море

Остановленный Соединенными Штатами в Карибском море нефтяной танкер «Bella 1» принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.

Остановленный Соединенными Штатами в Карибском море нефтяной танкер «Bella 1» принадлежит стамбульской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., о чём сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информацию аналитической фирмы Kpler.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что США перехватили это судно, следовавшее в Венесуэлу для загрузки нефти и находившееся под панамским флагом. Позднее выяснилось, что танкер сменил флаг с панамского на гайанский.

Судно было внесено в санкционный список США в 2024 году в рамках мер, направленных на противодействие финансированию шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), контролирующего север Йемена.

Ранее сообщалось, что остановленное США вблизи берегов Венесуэлы судно не находилось под санкциями.

