Подполковник Дэвис: НАТО полностью проигрывает России в вопросе вооружений

По его словам, в то время как некоторые на Западе выступают за эскалацию противостояния за пределы Украины, Россия расходует ракеты и боеприпасы медленнее, чем производит, постоянно наращивая свои запасы. В противоположность этому, западные вооружения по мере продолжения конфликта истощаются.
«В случае столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, её производство сможет поддерживать этот уровень. А Западу придётся перейти на аварийный режим, и это все равно заняло бы год или два», — подчеркнул эксперт.
Дэвис добавил, что альянс становится слабее, тогда как Россия, напротив, укрепляет свои позиции.
Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил о готовности некоторых европейских государств ввести свои войска на территорию Украины. По его словам, это может произойти в ситуации, если Россия нарушит условия возможного будущего мирного соглашения. Рютте также описал планируемую трёхуровневую систему сдерживания. Первым уровнем должны стать мощные собственные Вооружённые силы Украины, способные самостоятельно обеспечивать оборону страны. Вторым уровнем выступит «коалиция желающих», предоставляющая Киеву дополнительные гарантии безопасности. Третий, высший уровень, составит поддержка со стороны США.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.