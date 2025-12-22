Песков: Путин ежедневно встречается с участниками СВО

Российский лидер Владимир Путин практические ежедневно проводит встречи с участниками специальной военной операции и их семьями. Об этом информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Он каждый день с ними встречается», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее Путин объяснил, почему ветераны СВО становятся новой элитой России.
При этом президент РФ заявил, что бойцам СВО не страшно будет передать в руки судьбу страны.
Ранее президент России Владимир Путин назвал российских солдат настоящими героями. Об этом он сказал после вручения в Кремле медалей «Золотая Звезда» действующим бойцам спецоперации ВС РФ на Украине.
