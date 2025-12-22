Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин ежедневно встречается с участниками СВО

Президент РФ регулярно проводит встречи с участниками СВО и их семьями.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин практические ежедневно проводит встречи с участниками специальной военной операции и их семьями. Об этом информировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он каждый день с ними встречается», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее Путин объяснил, почему ветераны СВО становятся новой элитой России.

При этом президент РФ заявил, что бойцам СВО не страшно будет передать в руки судьбу страны.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российских солдат настоящими героями. Об этом он сказал после вручения в Кремле медалей «Золотая Звезда» действующим бойцам спецоперации ВС РФ на Украине.

Как вдове погибшего участника СВО выдали пенсию после обращения к Путину, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше