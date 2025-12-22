Лавров за два дня Форума «Россия — Африка» в Каире провел более 20 встреч

Форум проходил 19−20 декабря и стал первым мероприятием подобного формата, организованным на африканском континенте. В рамках конференции глава МИД РФ провел двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Сейшельских островов, Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса и Южного Судана, а также с представителями ЭКОВАС.