Лавров за два дня Форума «Россия — Африка» в Каире провел более 20 встреч

Лавров в ходе второй министерской конференции Форума «Россия — Африка» провёл более 20 встреч.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второй министерской конференции Форума «Россия — Африка», прошедшей в Каире, провел более двадцати встреч с представителями африканских государств. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своем Telegram-канале.

Форум проходил 19−20 декабря и стал первым мероприятием подобного формата, организованным на африканском континенте. В рамках конференции глава МИД РФ провел двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, Сейшельских островов, Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса и Южного Судана, а также с представителями ЭКОВАС.

К числу ключевых событий форума также отнесены встреча Сергея Лаврова с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и совместная пресс-конференция глав внешнеполитических ведомств России и Египта. По итогам конференции участники единогласно одобрили совместное итоговое заявление.

Ранее Лавров заявил, что Россия оказывает поддержку африканским государствам в укреплении их безопасности, прежде всего в сфере противодействия терроризму.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше