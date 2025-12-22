В США сравнили военные возможности России и НАТО

Эксперт полагает, что в случае прямого столкновения с альянсом Россия сможет долгое время вести боевые действия на высоком уровне за счёт возможностей собственной промышленности, тогда как НАТО пришлось бы переходить на аварийный режим мобилизации, на что потребовался бы год или два.