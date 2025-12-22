По оценке подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Россия обладает полным превосходством над противостоящими ей странами НАТО в сфере вооружений в контексте украинского конфликта.
В своём выступлении он указал, что Россия расходует ракеты и боеприпасы значительно медленнее, чем производит, постоянно наращивая свои запасы. В то же время западные страны, по мере продолжения боевых действий, истощают свои арсеналы, не успевая восполнять потери.
Эксперт полагает, что в случае прямого столкновения с альянсом Россия сможет долгое время вести боевые действия на высоком уровне за счёт возможностей собственной промышленности, тогда как НАТО пришлось бы переходить на аварийный режим мобилизации, на что потребовался бы год или два.
При этом Дэвис подчеркнул, что по мере углубления вовлечённости альянса в конфликт на Украине он становится слабее, в то время как военный потенциал России, напротив, усиливается.
