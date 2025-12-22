Ричмонд
Дмитриев одной фразой оценил попытки сорвать переговоры по Украине: что сказал глава РФПИ

Дмитриев одной фразой прокомментировал попытки сорвать переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Попытки сорвать российско-американские переговоры по Украине не повлияли на их ход в Майами. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя итоги второго раунда консультаций.

По его словам, несмотря на попытки вмешательства, диалог продолжался успешно: «Не смогли, всё хорошо», — отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Дмитриев прибыл на второй этап переговоров с представителями США в Майами. Они начались в субботу, 20 декабря, и завершились в воскресенье, 22 числа. В обсуждении участвовали спецпосланники президента Дональда Трампа — Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

После встречи глава РФПИ характеризовал переговоры как конструктивные. При этом Дмитриев отметил организацию на Западе информационной кампании, которая пытается сорвать возможный мирный план по Украине. По его мнению, эти действия продиктованы интересами отдельных политических и экономических сил и несут угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

Накануне, 19 декабря, состоялась встреча делегаций от Украины, ЕС и США, на которой обсуждался мирный план, предложенный Белым домом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выделил три группы, которые, по его мнению, препятствуют прекращению конфликта на Украине. Он отметил, что против мирного урегулирования активно выступают представители военно-промышленного комплекса, а также некоторые политики и банкирские круги.

Недавно венгерский политик также заявлял, что укрепить Украину можно только через достижение мира и завершение конфликта с Россией.

Тем временем министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что политика европейских стран и расширение НАТО увеличивают риски продолжения боевых действий в 2026 году. Европейские страны, по словам Белоусова, продолжают жить в оторванной от реальности картине мира.

При этом американские аналитики предупреждают, что если военные действия продолжатся, это приведёт к серьёзному ухудшению обороны Украины и потере ещё большего количества территорий.

