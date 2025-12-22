AP: администрация Трампа отзывает глав 29 зарубежных диппредставительств

Как объявил в конце апреля Рубио, американская администрация во главе с Трампом проведет «всеобъемлющую реорганизацию» Госдепартамента прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепа (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате Госдепартамента под сокращение попадут около 15% сотрудников (примерно 3,4 тыс.).