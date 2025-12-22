Ричмонд
Журналист Борхес заявил, что ЕК стала «Титаником», который тянет Европу на дно

Журналист Рафаэль Пинто Борхес высказал мнение, что Еврокомиссия превратилась в европейский «Титаник», который тянет континент на дно, и для блага Европы этому институту стоит исчезнуть.

Источник: Life.ru

«Еврокомиссия переоценила свои возможности, преувеличила и теперь оказалась в стеснённом положении из-за тех самых государств-членов, которые она пыталась дисциплинировать. В конце концов, дело было не только в “репарационном займе” (из российских активов. — Прим. Life.ru) Урсулы фон дер Ляйен, который создавал впечатление тонущего корабля. Настоящий “Титаник” — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесён ещё больший ущерб», — отмечает Борхес на страницах издания American Conservative.

Как полагает автор, неудача с инициативой по использованию замороженных российских средств для кредита Украине наглядно показала, что Еврокомиссия подменяет законные полномочия моральным давлением и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром с громкими лозунгами.

Пинто Борхес считает, что институт переживает упадок, который игнорируется в Брюсселе. Попытки объявить импичмент фон дер Ляйен, по его мнению, свидетельствуют о враждебности к ней как к лидеру, чей высокомерный, показной, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий стиль управления не приносит практических результатов.

Ранее Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

