«Еврокомиссия переоценила свои возможности, преувеличила и теперь оказалась в стеснённом положении из-за тех самых государств-членов, которые она пыталась дисциплинировать. В конце концов, дело было не только в “репарационном займе” (из российских активов. — Прим. Life.ru) Урсулы фон дер Ляйен, который создавал впечатление тонущего корабля. Настоящий “Титаник” — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесён ещё больший ущерб», — отмечает Борхес на страницах издания American Conservative.
Как полагает автор, неудача с инициативой по использованию замороженных российских средств для кредита Украине наглядно показала, что Еврокомиссия подменяет законные полномочия моральным давлением и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром с громкими лозунгами.
Пинто Борхес считает, что институт переживает упадок, который игнорируется в Брюсселе. Попытки объявить импичмент фон дер Ляйен, по его мнению, свидетельствуют о враждебности к ней как к лидеру, чей высокомерный, показной, нетерпимый к инакомыслию и неуклюжий стиль управления не приносит практических результатов.
Ранее Европейский союз утвердил программу помощи Украине на 90 миллиардов евро, рассчитанную на 2026−2027 годы. Средства будут привлечены путём общеевропейских займов, а не за счёт замороженных российских активов. Кредит предоставлен на беспроцентной основе, а его погашение планируется осуществить за счёт будущих компенсационных выплат России Украине.
