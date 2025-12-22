«Еврокомиссия переоценила свои возможности, преувеличила и теперь оказалась в стеснённом положении из-за тех самых государств-членов, которые она пыталась дисциплинировать. В конце концов, дело было не только в “репарационном займе” (из российских активов. — Прим. Life.ru) Урсулы фон дер Ляйен, который создавал впечатление тонущего корабля. Настоящий “Титаник” — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесён ещё больший ущерб», — отмечает Борхес на страницах издания American Conservative.