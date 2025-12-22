Песков оценил вопросы на Прямой линии: ему понравились не все

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не все вопросы, прозвучавшие на Прямой линии с президентом Владимиром Путиным, ему понравились. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
«Какие-то вопросы понравились, какие-то — нет, это вполне нормально», — сказал Песков.
По его словам, журналисты имеют полное право задавать те вопросы, которые интересуют их или их руководство. Он подчеркнул, что прямая линия проводилась в свободном формате без каких-либо ограничений.
«В этом заключается особенность и уникальность данного формата», — добавил представитель Кремля.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в программе «Итоги года-2025», которая объединяла большую пресс-конференцию и прямую линию, ответил на 103 вопроса.
Ключевое политическое событие года состоялось 19 декабря в Гостином дворе и продолжалось 4 часа 28 минут. В рамках мероприятия президент общался как с гражданами России, так и с представителями СМИ, включая журналистов из недружественных государств.
Обсуждались вопросы политики, экономики, социальной и культурной жизни, а также личные темы. Владимир Путин неожиданно признался, что влюблен. Кроме того, президент затронул тему любви с первого взгляда. По его словам, такое чувство существует.
Сайт KP.RU сообщал, во время прямой линии президент с улыбкой ответил на вопрос о своём необычном рабочем графике, отметив, что работает допоздна и не намерен раскрывать точное время, поскольку это могло бы противоречить трудовому законодательству.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию девушки, которой во время Прямой линии с Владимиром Путиным сделал предложение журналист. Несмотря на то, что невеста была рада, она отнеслась настороженно к неожиданной славе. По тону девушки Песков сразу понял, что её возлюбленному предстоит серьёзный разговор.
«Все, хана. Хана!» — с улыбкой назвал Песков ситуацию, когда журналист Павел Зарубин показал ему реакцию девушки.
Напомним, что избранница журналиста Кирилла Бажанова при звонке от него, чтобы узнать её впечатления от прямой линии, проявила сдержанность и явно была недовольна. «Давай ты доедешь до дома, и тогда поговорим» — прохладно ответила она возлюбленному.