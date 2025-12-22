Европейская комиссия (ЕК) превратилась в тонущий корабль, который тянет на дно всю Европу, в связи с чем указанный исполнительный орган ЕС должен перестать существовать, написал политолог, историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для журнала American Conservative.
По мнению автора публикации, ЕК переоценила своё влияние и попала в стеснённое положение из-за стран Евросоюза, на которые она пыталась оказывать давление.
«В конце концов, дело было не только в “репарационном займе” (из замороженных российских активов — прим. ред.) Урсулы фон дер Ляйен (председатель ЕК — прим. ред.), который создавал впечатление тонущего корабля. Настоящий “Титаник” — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», — отметил политолог.
Борхес считает, что идея использовать заблокированные российские средства для выделения помощи Киеву проваливалась из-за того, что ЕК перепутала морализаторство и эмоциональные манипуляции с законными полномочиями. Кроме того, как подчеркнул историк, Еврокомиссия попыталась выдать «изобилующий лозунгами политический театр» за реальную власть.
Автор статьи полагает, что ЕК столкнулась с институциональным упадком при игнорировании ситуации Брюсселем. При этом стремления объявить импичмент фон дер Ляйен говорят, что к ней относятся враждебно. Борхес добавил, что «высокомерный, манерный, нетерпимый к несогласию и неуклюжий» стиль управления председателя ЕК не даёт ожидаемых результатов.
Напомним, 21 декабря глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков написал, что Евросоюз стал «падающей системой», ослабевающей с каждым решением его руководства. Он отметил, что приходящие в упадок системы обычно начинают делать неадекватные шаги ещё задолго до их краха.