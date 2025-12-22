Ричмонд
Дмитриев намекнул, что следующие переговоры США и России могут пройти в Москве

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев намекнул, что следующие переговоры России и США об урегулировании конфликта на Украине могут пройти в Москве. 20 и 21 декабря Дмитриев находился в Майами, где он встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. Публикацию он сопроводил своей фотографией в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве»).

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта с Владимиром Путиным. 19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря американская сторона провела встречи с Кириллом Дмитриевым. По словам Стива Уиткоффа, и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше