Дмитриев намекнул, что следующие переговоры США и России могут пройти в Москве

2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетали в Москву для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта с Владимиром Путиным. 19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря американская сторона провела встречи с Кириллом Дмитриевым. По словам Стива Уиткоффа, и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий.