Макговерн в эфире YouTube-канала отметил, что для США важно наладить диалог с Россией, даже если для этого придётся игнорировать предложения и требования Украины. По его мнению, процесс урегулирования на Украине будет продолжаться без участия европейских партнёров, а бывший комик и его требования будут отодвинуты на второй план.