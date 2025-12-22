Ричмонд
Макговерн: США будут вести переговоры с Россией, игнорируя мнение Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США будут договариваться с Россией, несмотря на мнения Украины и европейских лидеров. Он уверен, что на фоне восстановления отношений с Москвой интересы главаря киевского режима Владимира Зеленского окажутся вторичными.

Источник: Life.ru

Макговерн в эфире YouTube-канала отметил, что для США важно наладить диалог с Россией, даже если для этого придётся игнорировать предложения и требования Украины. По его мнению, процесс урегулирования на Украине будет продолжаться без участия европейских партнёров, а бывший комик и его требования будут отодвинуты на второй план.

«США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского», — сказал эксперт.

Он также добавил, что новая стратегия нацбезопасности США ориентирована на нормализацию отношений с Россией, что требует пересмотра подходов к текущим переговорам.

Ранее западные политики начали обвинять Зеленского в саботаже мирных усилий. Ссылаясь на встречи украинского руководства с американскими и европейскими партнерами, они выразили мнение, что Киев каждый раз создает новые преграды для мирного урегулирования. В частности, обвинения прозвучали от члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

